السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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كتائب الاقصى تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الإحتلال في عدة محاور من جنين

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

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