السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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شهداء وجرحى بقصف الإحتلال منزلا في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال القطاع

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

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