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4 شهداء بقصف الإحتلال منزلا في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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