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قوات الإحتلال تقتحم مدينة نابلس وبلدة سعير شمالي الخليل في الضفة الغربية

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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