الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: قصفنا للمرة الثانية مستوطنة كريات شمونه بصليات مكثفة من الصواريخ

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :