الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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قوات الإحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين شمالي الضفة الغربية

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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