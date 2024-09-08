الطاقة الذرية الايرانية تنتج ادوية مشعة لعلاج مليون مريض بالسرطان

العالم - ايران

وقال محمد قنادي، يوم السبت، أنه سيتم إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية سنوياً حتى حلول عام 2041، وقال: "تم تدوين خطة شاملة لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد ويجري العمل لتنفيذها بشكل جدي.

وأضاف: خلال العقدين المقبلين سيتم توفير 20% من كهرباء البلاد من خلال التكنولوجيا النووية.

واوضح نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية، بأن إيران اليوم رائدة في مجال الطب النووي وإنتاج الأدوية المشعة في المنطقة.

وقال قنادي: إن منظمة الطاقة الذرية تقوم حاليا بتزويد 250 مركزا للطب النووي بالأدوية المشعة لعلاج مليون مريض بالسرطان في البلاد.

وذكر أنه في عام 2007، قامت بلجيكا وبعض الدول الأوروبية بقطع تصدير الأدوية المشعة إلى إيران من جانب واحد، مضيفًا: بدأنا إنتاج الأدوية المشعة في البلاد في أقصر وقت ممكن.

وقال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ، إن هذه المنظمة تجاوزت الخطة في كثير من المجالات لتلبية احتياجات الطب والطاقة الكهربائية.