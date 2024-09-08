بارالمبياد باريس: 23 ميدالية ملونة حصيلة ايران في ختام اليوم العاشر

العالم - ايران

وجاءت ميداليات البعثة الايرانية حتى اليوم الثامن للدورة كالتالي:

-الميدالية الذهبية: سارة جوانمردي (المسدس الهوائي 10 أمتار)، أمير حسين علي بور (رمي الثقل)، سعيد افروز (رمي الرمح)، روح الله رستمي (رفع الاثقال)، ياسين خسروي (رمي الثقل)، فريق الكرة الطائرة جلوس.

-الميدالية الفضية: ظفر ذاكر (رمي الثقل)، برستو حبيبي (رمي المطرقة)، مهدي أولاد (رمي الثقل)، حسن باجولوند (رمي القرص)، هاجر صفر زادة (جري 400 م)، علي بيروج (رمي الرمح فئة اف 13)، ميثم بني طبا (باراجودو)، زهراء رحيمي (باراتايكواندو)، فاطمة همتي (القوس والنشاب)، فريق الزوجي المختلط هادي نوري وفاطمة همتي (القوس والنشاب)، .

-الميدالية البرونزية: علي رضا بخت (باراتايكواندو)، حامد حق شناس (باراتايكواندو)، محمد رضا عرب عامري (القوس والنشاب)، علي رضا مختاري (رمي الثقل)، علي اصغر جوانمردي (رمي الثقل)، الهام صالحي (رمي الرمح)، محسن بختيار (رفع الاثقال).

وتاتي الصين في الصدارة بـ 213 ميدالية (93 ذهبية و 71 فضية و 49 برونزية) وبعدها بريطانيا بـ 117 ميدالية (47 ذهبية و 40 فضية و 30 برونزية) ومن ثم اميركا بـ 100 ميدالية (34 ذهبية و 41 فضية و 25 برونزية).

يذكر ان الايراني صادق بيت سياح احرز الميدالية الذهبية في رمي الرمح، الا ان لجنة الانضباط جردته منها لاسباب غير منطقية، مما حدا بايران للاعتراض بشدة على هذا القرار المجحف.