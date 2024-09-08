الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال المروحي يستهدف منازل المواطنين بمحيط جامعة غزة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :