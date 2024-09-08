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اذاعة جيش الاحتلال:حزب الله اطلق نحو 100 صاروخ في اتجاه الشمال خلال الساعات الـ 24 الماضية

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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