في حادث جديد!.. إصابة 7 أشخاص نتيجة إطلاق نار في أمريكا + فيديو

العالم - الأميركيتان

وبدأت الحادثة وفق وكالة "رويترز" قبل الساعة السادسة مساء السبت بقليل، وفق التوقيت المحلي، وعلى بعد تسعة أميال خارج مدينة لندن بولاية كنتاكي، عندما استجاب الضباط لتقارير عن إطلاق نار موجه إلى مركبات تسير على الطريق السريع 75 في مقاطعة لوريل.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الطلقات جاءت من منطقة مشجرة أو جسر علوي.

وقال رئيس بلدية المدينة راندال ويدل على موقع "فيسبوك": "إن سبعة أشخاص أصيبوا، يرجى تجنب الطريق السريع 75 حول المخرج 49. حتى إشعار آخر!.. استخدم طريقا بديلا ولا تكن في أي مكان في تلك المنطقة".



وطلب ويدل من الجميع في المنطقة "الحفاظ على أبوابهم مغلقة بينما هذا الرجل طليق".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى حول طبيعة الإصابات.

وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بالقرب من إطلاق النار في كنتاكي ولكن أعيد فتحه لاحقا على الرغم من أن المشتبه به لا يزال طليقا.

وبعد نحو ثلاث ساعات من إطلاق النار، حدد مكتب عمدة مقاطعة لوريل "شخصا مثيرا للاهتمام" وقال إنه "مسلح وخطير" وحذر المواطنين من الاقتراب من الرجل البالغ من العمر 32 عاما.

وكتب ضابط شرطة في ولاية كنتاكي على "فيسبوك": "لم يتم القبض على المشتبه به حتى الآن ونحن نحث الناس على البقاء في الداخل".

ويأتي حادث إطلاق النار بعد أيام من مقتل طالبين ومعلمين، وإصابة تسعة آخرين، في مدرسة ثانوية في ويندر، بولاية جورجيا، وتم توجيه الاتهام إلى طالب يبلغ من العمر 14 عاما ووالده، المشتبه في منح ابنه حق الوصول إلى البندقية المستخدمة في إطلاق النار، الذي وقع بعد وقت قصير من بدء العام الدراسي.