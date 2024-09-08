بالفيديو.. 48% نسبة المشاركة بالانتخابات الجزائرية وتوقعات بفوز تبون

العالم - مراسلون

توحي عملية الفرز المستمرة للانتخابات الرئاسية الجزائرية فوز الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون بولاية اضافية، حسب توقعات متابعين ووسط تحسن في نسب المشاركة مقارنة الانتخابات الرئاسية السابقة، تبقى المشاركة الشعبية ضعيفة او متواضعة.

قبل هذا وبعد تأديته لواجبه الإنتخابي، أكد المرشح الحر عبد المجيد تبون على أن الإنتخابات محطة مفصلية في مسيرة البلاد معربا عن أمله في مواصلة الفائز بها في طريق التنمية الوطنية وبناء ديمقراطية حقيقية.

وقال المرشح حر،عبدالمجيد تبون ،ان " نتمنى ان من سيفوز بالانتخابات سيواصل الطريق لامصيري بالنسبة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري حتى نصل نقطة اللارجوع في التمنية الاقتصادية وبناء ديقراطية حقيقة وليس ديقراطية شعارات".

مرشح حركة مجتمع السلم عبدالعالي حساني شريف أكد بدوره أن الجزائر أمام مسار إنتخابي هام وحاسم لمستقبل البلاد.

وقال مرشح حركة مجتمع السلم، عبدالعالي حساني شريف، ان "لاشك اننا اليوم امام لحظة حاسمة سيقرر الشعب الجزائري مصير المنصب الرئاسي الهام في دائرة الحكم في الوطن".

يُشار إلى أن مرشح جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش قد صوت بمسقط رأسه بإحدى بلدات محافظة تيزي وزو.

الظروف الطبيعية التي جرت فيها العملية ولدت إرتياحا كبيرا لدى الجزائريين ، الذين عاشوا على وقع تحرش إعلامي وسياسي خلال المرحلة السابقة في عملية متناسقة بين عدد من العواصم لضرب إستقرار البلاد.

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