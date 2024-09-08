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لمناقشة الحرب على غزة واوكرانيا..

بلينكن يتوجه الى بريطانيا لبحث تسليح العدوان على غزة وحرب اوكرانبا

بلينكن يتوجه الى بريطانيا لبحث تسليح العدوان على غزة وحرب اوكرانبا
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم السفر إلى المملكة المتحدة، غدا الإثنين، بعد أسبوع من تعليق بريطانيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى كيان الحتلال، بسبب المعدات التي يمكن استخدامها في العدوان على غزة.

العالم - الأميركيتان

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس السبت إن بلينكن سيفتتح خلال الزيارة المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "للتأكيد على علاقتنا الخاصة".

وسيلتقي بلينكن أيضا بكبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة قضايا منها منطقة المحيطين الهندي والهادئ واتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا المعروفة باسم "أوكوس" بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط والجهود الجماعية لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وأعلنت بريطانيا في الثاني من سبتمبر (أيلول) أنها قررت بشكل فوري تعليق 30 ​​من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، قائلة إن من المحتمل استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في الحرب ضد "حماس" في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لضغوط من منتقدي العدوان على غزة لتعليق بعض عمليات تسليم الأسلحة إلى كيان الإحتلال، أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أميركي في يوليو (تموز) إن إدارة بايدن ستستأنف شحن القنابل التي تزن 500 رطل إلى الكيان الإسرائيلي لكنها ستستمر في الامتناع عن تزويدها بقنابل تزن ألفي رطل بسبب مخاوف من استخدامها في غزة.

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