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جيش الاحتلال:رصدنا اطلاق 20 قذيفة باتجاه كريات شمونة و30 قذيفة باتجاه الجليل الاعلى

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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