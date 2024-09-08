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حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة مرتين بدفعات كبيرة من الصواريخ

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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