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متحدث الخارجية الايرانية: ايران لم تكن منذ بداية الازمة الاوكرانية جزءا من هذا الصراع واستمراره

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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