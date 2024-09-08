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ناصر كنعاني:تاريخ التعاون العسكري التقليدي بين ايران وروسيا اقدم بكثير من بداية الحرب في اوكرانيا
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متحدث الخارجية الايرانية: ايران كانت دائما داعمة للحل السياسي والمحادثات الثنائية لانهاء الازمة الاوكرانية
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متحدث الخارجية الايرانية: ايران لم تكن منذ بداية الازمة الاوكرانية جزءا من هذا الصراع واستمراره
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حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة مرتين بدفعات كبيرة من الصواريخ
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جيش الاحتلال:رصدنا اطلاق 20 قذيفة باتجاه كريات شمونة و30 قذيفة باتجاه الجليل الاعلى
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الدفاع المدني بغزة: هناك شح كبير في المواد الغذائية والاحتياجات بالقطاع
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قصف مدفعي يستهدف الاحياء الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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مصادر فلسطينية: قصف مدفعي يستهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة
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اذاعة جيش الاحتلال:حزب الله اطلق نحو 100 صاروخ في اتجاه الشمال خلال الساعات الـ 24 الماضية
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طيران الاحتلال المروحي يستهدف منازل المواطنين بمحيط جامعة غزة
متحدث الخارجية الايرانية: ايران لم تكن منذ بداية الازمة الاوكرانية جزءا من هذا الصراع واستمراره
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.