الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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متحدث الخارجية الايرانية: ايران كانت دائما داعمة للحل السياسي والمحادثات الثنائية لانهاء الازمة الاوكرانية

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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