ترامب 'منزعج للغاية' من 'تأييد' بوتين لكامالا هاريس

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية، الأسبوع الماضي، إن "روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس جو بايدن لناخبيه"، وأشار الرئيس الروسي إلى أن "هاريس لديها ضحكة معدية للغاية ملفتة للنظر، ما يعني أنها في حالة جيدة".

وقال ترامب، لأنصاره خلال خطاب ألقاه في تجمع حاشد في ويسكونسن: "كنت أعرف بوتين، كنت أعرفه جيدا. في اليوم الأخير أيّد كامالا. أيّد كامالا، لقد شعرت بالإهانة الشديدة من ذلك. أعتقد أنه تم ذلك ربما بابتسامة".

وتساءل ترامب أيضًا عن "سبب دعم رئيس الدولة الروسية لهاريس"، مضيفًا أن بوتين "لاعب شطرنج".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي السابق، مرة أخرى، عن ثقته في أن الصراع الأوكراني لم يكن ليحدث تحت حكمه، بحسب قوله.