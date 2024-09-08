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يديعوت احرونوت: قيادة الجيش تتهم نتنياهو ووزراءه بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارارت لمنع التصعيد بالضفة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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