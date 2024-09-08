حزب الله يقصف كريات شمونة رداً على استهداف فرون

العالم - لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية إنه قصف للمرة ‏الثانية مستوطنة "كريات شمونة" بصليات مكثفة من الصواريخ، رداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني.

واستشهد ثلاثة مسعفين وأصيب اثنان آخران بجروح جراء استهداف جيش الاحتلال، السبت، فريقاً من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حرائق في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان "استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح، أحدهما بحال حرجة، جراء استهداف العدو الإسرائيلي فريقاً تابعاً للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون".

وكان حزب الله قد نفذ، أمس السبت، عشر عمليات ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

بدورها، أعلنت غرفة عمليات "السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"،‏ ‏استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

ورفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدداً، أمس الأول، سقف تهديداته للبنان، حيث أعلن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هليفي أن قواته تستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل لبنان.

وقال خلال جولة تفقدية في هضبة الجولان السوري المحتل إن "الجيش الإسرائيلي يركز على القتال في مواجهة حزب الله، ويستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل أراضي العدو"، وفق قوله.