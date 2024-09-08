مدير المخابرات الأمريكية يعترف: 'حماس فكرة لايمكن القضاء عليها'

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وأضاف بيرنز، في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" في تجربتي، الطريقة الوحيدة التي تقتل بها فكرة هي بفكرة أفضل.

ووفقا لمصادر للصحيفة الإسرائيلية، فأن تصريحات مدير وكالة المخابرات الأمريكية، جاءت في معرض حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، حيث تُعِد الولايات المتحدة بمساعدة مصرية وقطرية، اقترحا جديدا لتعرضه على حماس و"إسرائيل".

وقال بيرنز إن "90% من النص المطلوب للمرحلة الأولى من المراحل الثلاث، التي قدمها الرئيس جو بايدن، لأول مرة قد اكتمل، ولكن من الصعب جدًا الانتهاء من النسبة المتبقية البالغة 10%".

وأضاف بيرنز أن "الولايات المتحدة تخطط لطرح اقتراح جديدة، هذا الأسبوع، في محاولة لسد تلك الثغرات، مطالبا بمزيد من "الضغط على "حماس" للقبول بالاتفاق".

وشدد بيرنز، بالقول: "يتعين علينا جميعا أن نتذكر أنه على الرغم من كل هذا العمل الذي يتعين القيام به، فإن هذه في نهاية المطاف مسألة إرادة سياسية"، ودعا القادة الإسرائيليين و"حماس" إلى "اتخاذ بعض الخيارات الصعبة والتنازلات الصعبة"، بحسب قوله.