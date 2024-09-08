امرأة مصرية تخلع زوجها لتوقفه عن شراء الطين

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وفي تفاصيل الواقعة الفريدة من نوعها والتي شهدتها محكمة الأسرة بمنطقة الهرم، "فوجئ طبيب بيطري بعد الزواج بطلبات غريبة من زوجته، أبرزها رغبتها في تناول الطين، ومع تقدم الحمل تفاقمت رغبتها بشكل غير مسبوق، ما دفع الزوج لشراء الطين عبر الإنترنت من إحدى الدول العربية، بتكاليف شحن باهظة".

ومع تزايد التكاليف المالية، قرر الزوج التوقف عن شراء الطين، معتقدا أن "هذه المادة ليست من الاحتياجات الأساسية للحياة"، وأدى هذا القرار إلى حدوث نزاع كبير بين الزوجين، حيث تركت الزوجة منزل الزوجية ورفعت دعوى خلع ضد زوجها.

وأثار دفاع الزوج دهشة المحكمة عندما قدم فواتير شراء الطين بقيمة (9000 جنيه)، بجانب صورة لطبق الطين الذي كانت تتناوله الزوجة.

ورغم صدور حكم الخلع للزوجة، لا تزال المحكمة تنظر في مطالبة الزوجة بالنفقة لصغيرها وتكاليف الطين.

من جهتها، قالت محامية الزوج، نهى الجندي في تصريح إنها "قامت بتقديم طعن على مطالبات الزوجة بنفقات الطين، باعتباره ليس من أساسيات المأكل والمشرب والملبس والعلاج التي ينص عليها القانون، ما دفع المحكمة إلى إحالة أمر مطالبات الزوجة بمبالغ شراء الطين إلى التحقيق استعدادا لرفضها"، وفق المحامية.