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مصادر الاحتلال:اصابتان بعملية اطلاق نار عند معبر اللنبي عند الحدود الفلسطينية مع الاردن

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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