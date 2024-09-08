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مراسلة العالم:ارتفاع الاصابات في عملية اطلاق النار بمعبر الكرامة الى 3 منهم اثنان بحالة حرجة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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