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مصادر فلسطينية:الاحتلال يغلق معبر الكرامة بعد عملية اطلاق النار

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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