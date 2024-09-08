مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار في معبر الكرامة على حدود الأردن

العالم - فلسطين

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل الإسرائيليين الثلاثة في العملية على معبر الكرامة.

وتابعت: "عملية قاسية عند معبر اللنبي(الكرامة) نفذها فلسطيني وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، ولا يستبعد أن يكونوا من حراس المعبر".

من جانبها أفادت صحيفة"معاريف": "بأن القتلى في عملية معبر الكرامة من عناصر الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية".

وقال طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء، يوتام تسور: "هذا حادث خطير للغاية، لقد رأينا ثلاثة رجال ممددين فاقدين للوعي ولا نبض ولا تنفس، وكانت جروحهم ناجمة عن طلقات نارية في أجسادهم، وقمنا، بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي لهم، وبعد ذلك للأسف اضطررنا إلى إعلان وفاتهم ".

وأشار موقع "ريشت كان" إلى أن منفذ العملية استخدم مسدساً صغيراً نجح في تهريبه بالشاحنة".

وقال مسؤول "أمني إسرائيلي" لإذاعة جيش الاحتلال: "إن المنفذ هو سائق شاحنة أردني، وقام بتخبئة السلاح داخل شاحنته وبدأ بإطلاق النار تجاه عمل المعبر".

وعلى وقع العملية الفدائية، أغلقت قوات الاحتلال جسر الكرامة وأعادت المسافرين الفلسطينيين المتجهين إلى الأردن.

وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وتعلیقا على العملية قالت حركة الجهاد الإسلامي: عملية اليوم أصدق تعبير عن نبض الشعب الأردني والشعوب العربية والمسلمة تجاه مجازر العدو

كما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن عملية معبر الكرامة ضربة مؤلمة لنظرية الأمن الصهيوني ورسالة نارية من شاب أردني ضد جرائم الاحتلال