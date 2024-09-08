تفاصيل مقتل 3 اسرائيليين باطلاق نار نفذه اردني قرب معبر الكرامة +فيديو

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان السائق الاردني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد قيامه بعملية اطلاق النار من مسدس على مجموعة من المسؤولين وضباط الامن الاسرائيليين المتواجدين لتفتيش الشاحنات القادمة من الاردن.

ولفت الى انه في العادة تأتي الشاحنات المحملة بالبضائع من الاردن وتنقل من المعبر الاردني الحدودي الى منطقة تسمى منطقة نقل البضائع في معبر اللنبي الاسرائيلي (معبر الكرامة)، مضيفا انه يوجد بهذا المعبر منطقة كبيرة جدا لتفريغ الشاحنات الاردنية هناك لتاتي الشاحنات الفلسطينية وتقوم بنقل البضائع وهي عملية تمر باجراءات معقدة.

واعتبر ان هذه العملية تدل على فشل الامن الاسرائيلي لتامين هذه الشاحنات التي تمر عبر المسح الضوئي ويتم تفتيشها يدويا وتم عبر 3 مناطق تفتيش. بالاضافة الى دلالة جنسية ومنطقة وقوع العملية حيث ان السائق هو اردني الجنسية وتحرك بعد ما راى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني،مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي يخشى من المنطقة الاردنية لانه يوجد بها اكثر من 60 % من فلسطنيين ومن اصل فلسطيني ويوجد بها تظاهرات جماهرية لتأييد المقاومة، وان استمرار العدوان الاسرائيلي سيفتح الابواب لغير هذا السائق ليقوم بمثل هذا الامر.

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