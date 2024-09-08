تعرف على 5 وظائف عالية الرواتب شديدة المخاطر!

العالم - منوعات

1 - طبيب الأسنان

يقوم أطباء الأسنان العامون بفحص وتشخيص ومعالجة أمراض وإصابات وتشوهات الأسنان واللثة. ويعتبر التعامل مع البكتيريا والجراثيم بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي يقضيها طبيب الأسنان جالساً، من أبرز العوامل الضارة بالصحة، ولذلك اعتُبرت مهنة طب الأسنان، أكثر المهن ضرراً على صحة العاملين بها، وكذلك مساعديهم.



متوسط الأجر الشهري: ١٢٬٨٢٥ دولاراً

2 - مفتشو الهجرة والجمارك

يقوم مفتشو الهجرة والجمارك بفحص وتفتيش الأشخاص وشركات الشحن والسلع والبضائع بين حدود الدول للكشف عن انتهاكات للقوانين ولوائح الهجرة والجمارك. وهم من أكثر الناس عرضة للإصابات، سواء العدوى والأمراض أو الإصابات من الطرود الغامضة التي قد تحتوي على متفجرات أو ملوثات أو مواد مشعة.



متوسط الأجر الشهري: ٦٬٥١٠ دولارات

3 - مشغِّلو رافعات النفط والغاز

يقوم مشغلو رافعات النفط والغاز بإصلاح معدات الحفر، كما يديرون مضخات لتدوير الطين الخارج من خلال ثقب الحفر.



متوسط الأجر الشهري ٤,٠٠٠ دولار

4 - مهندسو المحركات الثابتة

يقوم مشغلو المحركات الثابتة والآلات بتشغيل أو صيانة المحركات الثابتة أو الغلايات أو المعدات الميكانيكية الأخرى لتوفير المرافق للمباني أو العمليات الصناعية. وهم أكثر عرضة للإصابة بالحروق والجروح خلال العمل على مقياس الخطورة في العمل.



متوسط الأجر الشهري ٥,٠٠٠ دولار

5 - الطيارون ومساعدوهم

على الرغم من أن هذه المهنة تجذب العديد من الشباب، فإن حياة الطيار معرضة لخطر الموت في أي لحظة يفقد بها السيطرة على الطائرة أو يحصل طارئ ما يعيق إكمال الرحلة، كما أن مهندسي الطيران يتعرضون إلى خطر الإصابة أثناء تفقد الطائرة والمحركات قبل وبعد كل رحلة.



متوسط الأجر الشهري ١٠,٦٠٠ دولار