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حزب الله يعلن استهداف تجهيزات الاحتلال التجسسية في موقع المالكية بمسيرة انقضاضية محققا اصابة مباشرة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

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