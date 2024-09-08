اغلاق معبر الكرامة بين فلسطين المحتلة والاردن بعد مقتل 3 اسرائيليين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في القدس المحتلة ان جيش الاحتلال الاسرائيلي وصف العملية بالصعبة والنوعية، حيث قام سائق شاحنة اردني بإدخال سلاح معه الی نقطة تفتيش في معبر الكرامة، ثم اطلق النار علی 3 رجال امن اسرائيليين.

وأضاف مراسل العالم ان اطباء نجمة داوود الاسرائيلية حاولوا انقاذ المصابين، لكنهم فشلوا في ذلك وتم الاعلان عن مقتل المستهدفين، علی الفور.

وأكد مراسل العالم ان رجال امن آخرون اطلقوا النار علی منفذ العملية واصابوه ثم تركوه ينزف حتی فارق الحياة.

وأضاف مراسل قناة العالم ان عناصر جهاز المخابرات الاسرائيلي شاباك، حضروا في مكان العملية وانتشر عناصر الجيش ايضاً عند هذه النقطة وقاموا بإجراء تحقيقات اولية في المكان.

وأوضح مراسل العالم ان المعبر، اغلق من الاتجاهين حتی اشعار آخر.