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حزب الله يعلن استهداف اماكن تموضع جنود الاحتلال في موقع راس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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