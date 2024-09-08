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العميد باكبور: الكيان الصهيوني مسؤول عن دعم المجموعات الارهابية على الحدود الجنوبية الشرقية

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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