ماذا يفعل محمد الضيف الآن؟.. حماس تجيب

العالم - فلسطين

وأكد حمدان في تصريح اليوم الأحد أن "الأخ أبو خالد (محمد الضيف) بخير، ولا زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة".

وأضاف أن "كل ما نشر من إشاعات لم يدفعه إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يوما من القتال لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة".

وعلى عكس تصريحات القيادي في "حماس"، كان الجيش الإسرائيلي قد زعم "مقتل محمد الضيف في الأول من أغسطس الماضي في قطاع غزة، استنادا لمعلومات استخبارية جمعتها أجهزة الجيش، والأمن العام الاسرائيلي".

وفي الوقت ذاته نفت حركة "حماس" "ادعاءات وأكاذيب جيش الإحتلال الإسرائيلي بشأن استشهاد الضيف"، مؤكدة أنه "يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة".