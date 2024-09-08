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الاعلام العبري: منفذ عملية إطلاق النار في معبر اللنبي مواطن أردني يدعى ماهر الجازي وهو من بلدة قريبة من مدينة معان بجنوب الأردن

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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