العالم – نوافذ

هم العرب الأقحاح الذين لم تقهرهم نائبة ولم يكسرهم احتلال، فلم يتعرض بلد كما تعرضت له اليمن من غزوات انتهت دوما بهزيمة الغزاة.

وفي التاريخ شواهد كثيرة لا تنتهي.. فمنذ سيف بن يزن إلى عهد السلطنة العثمانية إلى الاحتلال البريطاني.. لم يستطع استعمار أن يسكن اليمن أو ينال من أرضة أو عزيمة شعبه.

وتتالت المؤامرات على اليمن وتضاعفت إرادة شعبه وقوته وعزيمته في مواجهة قوى الاستكبار إلى أن شكل اليمنيون مفاجأة للعدو والصديق بعد طوفان الأقصى.. بموقفهم المشرف لدعم الفلسطينيين ورفض الإبادة الجماعية في غزة.

وها هو اليمن منذ السابع من أكتوبر يواجه أعتى وأقوى دول العالم ليفرض معادلة السيطرة على البحر الأحمر نصرة لغزة.

إطلالة على تاريخ المقاومة اليمنية والإصرار التي تعطي القوة للشعب اليمني رغم كل ما ألم به من مؤامرات وحروب.

وتناقش هذة الحلقة من برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوفها الأستاذ ماهر الشامي المحامي والكاتب السياسي، والأستاذ عبدالحافظ معجب الإعلامي والكاتب السياسي.

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