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مراسل العالم: أردنيون يوزعون الحلوى ابتهاجا بعملية معبر الكرامة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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