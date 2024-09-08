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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة دورا القرع شمال رام الله

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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