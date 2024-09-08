اليمن.. إسناد لغزة وهيمنة على البحر الأحمر

العالم – المشهد اليمني

ويأتي ذلك عبر قطع الطريق عن أي سفينة تابعة لكيان الاحتلال أو سفينة أجنبية تحاول الوصول لموانئ فلسطين المحتلة من العبور عبر البحر الأحمر، الذي تحول للسيطرة اليمنية بالكامل، خصوصا بعد أن أكد موقع انهيرد البريطاني في تقرير له أن أميركا والغرب فشلا في كسر الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على السفن المتعلقة بالكيان الإسرائيلي.. وأوضح أن اليمنيين باتوا يحكمون السيطرة على البحر الأحمر.

وتناقش هذه الحلقة من البرنامج هذه الأسئلة مع ضيوفها من صنعاء الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عابد الثور ومن بيروت الإعلامي اليمني محمد الزبيدي :

- كيف تقرؤون التطورات الأخيرة على الجبهة اليمنية في إطار إسناد غزة؟

- إستمرار عمليات الأسناد اليمنية إلى أي حد ساهمت في تقوية جبهة غزة والمقاومة فيها؟

- عمليات البحر الأحمر الداعمة للمقاومة في قطاع غزة هل رسمت خارطة جديدة لليمن والخط البحري؟

- هل يمكننا القول إننا بدأنا في عصر فرض الحصار على كيان الاحتلال بدلا من أن يقوم هو وحلفائه في الغرب وتحديدا الولايات المتحدة بهذه الخطوة؟

- كيف تنظرون لتقرير موقع إنهيرد البريطاني الذي تحدث عن أحكام اليمن لسيطرته على البحر الأحمر وفشل الولايات المتحدة في فك الحصار عن كيان الاحتلال؟

- الفشل الأميركي هذا بوجه اليمن إلى ماذا يعود؟ هل يمكننا القول إن الولايات المتحدة باتت عمياء في الساحة اليمنية أم ليس لديها القدرة على تدمير مخزون السلاح النوعي والمتجدد لدى القوات المسلحة اليمنية؟

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