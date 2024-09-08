بالفيديو: مراسل العالم يكشف تفاصيل جديدة عن عملية معبر الكرامة البطولية

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وقال مراسلنا أنه تم الكشف بعض المعلومات والتفاصيل عن منفذ العملية الفدائية وهو الشهيد الاردني "ماهر الجازي الحويطات"، موضحا أنه من قرية قريبة من مدينة "معان" جنوب الاردن.

وبشأن ردود الافعال الاردنية خاصة الرسمية، أكد مراسلنا أن جبهة العمل الاسلامي الاردني طالبت من السلطات الاردنية ان يتم احضار جثمان الشهيد "ماهر الجازي الحويطات" الى الاردن وعدم السماح لسلطات الاحتلال الاسرائيلية بالاحتفاظ بجثمانه داخل الاراضي المحتلة، وأضاف أن العديد من وسائل الاعلام الاردنية والمواطنين الاردنيين على منصات التواصل الاجتماعي بدأوا بنشر الصور والفيديوهات من توزيع الحلوى في الشوارع الاردنية ابتهاجاً وفرحا بالعملية الفدائية، كما بدأ الاردنيون يستذكرون بعض الاحداث الامنية التي حدثت ما بين بعض الاردنيين وبعض المستوطنين الصهاينة، داخل الاردن او على معبر الملك حسين الذي حدثت فيه العملية الفدائية اليوم.

وتابع مراسلنا الحادثة الاولى وهي استشهاد القاضي رائد علاء الدين الزعيتر في عام 2014 عندما كان يتواجد على جسر الملك وتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي برصاصه ادت الى استشهاده، اما الحادثة الثانية عندما قام احد حراس امن سفاره الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة الاردنية عمان باطلاق النار على اردنيين وادى الى استشهادهما وبعدها ما فعله نتنياهو عند استقبال هذا الحارس واستقبله استقبال الابطال وصفه بالبطل الشجاع.

كما تطرق مراسلنا لردود الفعل الفلسطينية التي أكدت أن هذه العملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين، وان الاردن بلد جار ولها اطول حدود مع فلسطين وبانها تشعر بمعاناة الفلسطينيين وبما يحدث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.