الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الشغل التونسي يدعو لإضراب عام يحدد موعده لاحقا وعدم التصويت في الانتخابات الرئاسية المرتقبة إلى من "انتهك الحقوق والحريات وضرب مبادئ الحوار"

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :