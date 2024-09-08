شاهد.. تفاصيل مقتل 3 رجال أمن إسرائيليين في معبر اللنبي مع الأردن

العالم - خاص العالم

هذه المرة إنطلقت من الأردن.. قتل رجال أمن إسرائيليين بعملية إطلاق نار على معبر الكرامة الحدودي مع الأردن شرقي الضفة الغربية.

العملية نفذها سائق شاحنة أردني قبل أن يستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب الوسائل الإعلام العبرية أن السائق قدم من الأراضي الأردنية إلى معبر الكرامة، ووضع سلاحه في الشاحنة وأخرجه وأطلق النار على رجال أمن موجودين في منطقة صالة الشحن.

قوات الاحتلال هرعت إلى مكان عملية إطلاق النار وقامت بعمليات تمشيط خشية وجود مقاومين آخرين ينوون تنفيذ عمليات، كما وضعت الحواجز في المعبر وأغلقته بالكامل لتمنع الفلسطينيين المسافرين إلى الأردن من الخروج. كما أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

قوات الاحتلال قامت أيضا بالتنكل بسائقي الشاحنات عند حدود معبر الكرامة الأردني.

ويشكل معبر الكرامة المنفذ البري الرئيسي للفلسطينيين في الضفة الغربية باتجاه الأردن والعالم الخارجي.

وفي أول ردا أردني أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن الجهات الرسمية تحقق في حادثة إطلاق النار على الجانب الآخر من معبر الكرامة الحدودي.

الى ذلك دعا ما يسمى رئيس مجلس وادي الاردن لتطبيق السيادة الاسرائيلية على المنطقة بعد هذه العملية.

وتأتي العملية بعد أيام قليلة من إنهاء الاحتلال اقتحاما واسعاً لشمال الضفة الغربية استمر نحو عشرة أيام وتخلله استشهاد أكثر ثلاثين فلسطينياً وتدمير كبير للبنية التحتية في مخيم جنين و طولكرم ونورشمس ومدينة الخليل.