مراسل العالم: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات على أهالي الخليل

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وقال مراسلنا إن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي متصاعدة في جنوب الضفة الغربية بالتحديد في محافظة الخليل، مضيفاً أن مؤسسات الاسرى الفلسطينية اعلنت عن 35 حالة اعتقال خلال اليومين الماضيين.

وأوضح مراسلنا أن جزء كبيرا من هذه الاعتقالات كانت من مدينة الخليل جراء حملة مداهمات وإعتقالات متتالية نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات الماضية شملت انحاءا متفرقة من المحافظة.

وفي مدينة "دورا" غرب الخليل قال مراسلنا أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المدينة خلال الساعات الماضية وقامت باعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم ثلاثة اشقاء من عائلة "طبيش" تم مداهمة منازلهم والعبث فيها وتحطيمها ومن ثم اقتادوا الاشقاء الثلاثة الى مراكز التحقيق، بالاضافة الى اعتقال مواطن وتحطيم مركبته في بلدة الشيوخ الى الشمال الشرقي من المدينة.

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