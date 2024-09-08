إتحاد الشغل يقرر "الإضراب العام" ومقاطعة الانتخابات التونسية

العالم - تونس

وقد تمت المصادقة على القرار ضمن اللائحة العامة للمجلس على ان يتم تحديد موعده لاحقا من طرف المكتب التنفيذي الوطني وسيشمل الإضراب العام القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية .

ويوم أمس اعتذر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في كلمته في اليوم الأخير للمجلس الوطني في المنستير عن تنقيح الفصل 20 و يعتبره خطأ يتحمل هو مسؤوليته الكاملة فيه.

واقترح الطبوبي اجل اقصاه بداية 2026 اعتبارا لعدم نهاية الطور القضائي في قضية الفصل 20و ابطال نتائج المؤتمر الاخير وفي الأثناء تمسك نقابيو جهة صفاقس بنهاية 2025 كاجل أقصى للمؤتمر الاستثنائي.

مقابل ذلك طالب أعضاء من المكتب التنفيذي التصويت على المقترحين فيما دعا الطبوبي الى التوافق حول تاريخ معين .

ولكن انفض المجلس الوطني وسط تشنج كبير ولم يتم الحسم في تاريخ المؤتمر الاستثنائي .