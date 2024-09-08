شاهد بالفيديو: صفعة موجعة يتلقاها الصهاينة شرقي الضفة !!

العالم - خاص العالم

"على المعبر"، ليس عنواناً لفيلم وثائقي، بل على معبر الكرامة بدأت الحكاية لكنها لم تنتهي عليه، اردني يستقل شاحنة تنقل البضائع من الأردن الى فلسطين ترجل في نقطة التفتيش الإسرائيلية واطلق النار على ثلاثة رجال امن إسرائيليين فارداهم قبل ان يستشهد برصاص الجيش الإسرائيلي.

الصدمة دفعت بالاحتلال الى ضرب طوق على المعبر وتوقيف سائقي الشاحنات والاعتداء عليهم، لكن ذلك لم يغير من طبيعية الحدث بان ما كانت تخشاه "تل ابيب" جاءها من حيث لم تحتسب.

وقال الخبير العسكري، اللواء محمد المصري "الشعب الاردني شعب شقيق ويشعر بمعاناة الفلسطينيين ولدينا صلة رحم وعلاقات طبيعية واستراتيجية، مضيفا هذا السائق يعمل في المعبر وبالتالي يرى ما تقوم به قوات الاحتلال وخاصة الشركات الامنية التي تدير هذه المنطقة وبالتالي ما قام به هو التعبير الطبيعي عن مشاعر شخص اردني".

ولان نتنياهو كالعادته يلقي بالمسؤولية على الاخرين متناسيا ما يحدث في قطاع غزة من قتل ممنهج وفي الضفة من تصفية لقضية الفلسطينيين قال في اثر العملية بان الكيان محاط بما وصفه بالايديلوجيات القاتلة التي يمثلها محور المقاومة او كما وصفه بمحور الشر، هروب الى الامام لكن الرجل لم ينجو من انتقادات المنتقدين الذين اعتبروا في تل ابيب العملية بانها نتاج لسياسية الرجل الخاطئة في تعامله مع قطاع غزة ومع الصفقة التي يتهرب من استحقاقتها .

وأكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، سعد نمر " أنه من المتوقع أن يكون هناك ردات فعل سواءا في الضفة الغربية من ازدياد المقاومة أو ان يأتي من العالم العربي أيضا حتى وان كانت عمليات منفردة".

في السابق حذر الامن الإسرائيلي من انفجار الضفة لكنه لم يتوقع ان تاتي الصفعة من شرقي الضفة لا من غربيها.