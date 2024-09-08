الصهاينة يسعون للإخلال بأمن إيران من خلال التغلغل في دول الجوار + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر أشار صالح القزويني أنه: لا يمكننا أن نعرف مدى هذا المكسب والانجاز الكبير إلا إذا عرفنا حجم الهجمة التي تمارسها بعض الدول الغربية وكذلك الكيان الصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

وأوضح الكيان الصهيوني يعتبر إيران العدو الرئيسي له نتيجة مواقفها ودعمها للمقاومة الفلسطينية وبشكل عام لمحور المقاومة ضد الكيان الصهيوني.. لذلك فإنه يسعى إلى إثارة الفتن ولإيجاد خلل كبير في الوضع الأمني الإيراني.

وأكد أن السبيل إلى ذلك هو التغلغل والتسلل إلى دول الجوار سواء كان بشكل علني أو أن يكون بشكل سري من خلال تشكيل وبناء المراكز التجسسية في دول الجوار.

وأضاف القزويني: على سبيل المثال أعلنت آذربايجان بشكل صريح عن وجود علاقة كبيرة بينها وبين الكيان الإسرائيلي، فهل تأتي إسرائيل إلى آذربايجان من أجل عيون الآذربيجانين؟ بل إن أحد الأسباب هو الإخلال بالأمن الإيراني ودعم الجماعات الإرهابية.

وأكد أن إيران شهدت كذلك نفوذ وتسلل الإرهابيين في من الأراضي العراقية، وكذلك من جنوب شرق إيران وبالتحديد من الحدود الباكستانية.

وقال: الكيان الصهيوني ما فتىء برفد ودعم الجماعات الإرهابية من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في إيران مقابل الدعم الذي تقدمه إيران للمقاومة الفلسطينية وعموم محور المقاومة.

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