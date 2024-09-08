الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن تعليق كافة أنشطته باتحاد غرب آسيا!..لماذا؟

العالم - العراق

وأبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم بحسب البيان "استغرابه من القرار غير المقبول وغير المُنصف الذي اتخذه اتحاد غرب آسيا للعبة، باعتبار منتخب الناشئين العراقي خاسرا في مباراتيه أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجتي (0 - 3)، بالرغم من بلوغه الدور نصف النهائي بطلاً لمجموعته الأولى برصيد أربع نقاط".

وذكر البيان أن "الاتحاد العراقي يستنكر هذا القرار المجحف بحق منتخب الناشئين، ويؤكد على احتفاظه بحقه القانوني في الدفاع أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلا عن امتلاكه الإثباتات التي تدحض القرار الظالم لاتحاد غرب آسيا، وأنه سيقوم بنشر الأوراق الرسمية التي تؤكد سلامة موقفه"، حسب نص البيان.

وأضاف الاتحاد العراقي لكرة القدم أن "وفد منتخب الناشئين العراقي طالب في الاجتماع الفني لبطولة كأس غرب آسيا الجارية حاليا في الأردن، بفحص جميع أعمار اللاعبين في منتخبات (الأردن، لبنان، العراق)، والتأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية كافة، فلم يجد إلا قرارا تعسفياً مبيتاً لم يمهل الاتحاد حق الرد المكفول على وفق اللوائح خلال مدة (24) ساعة، وأصدر القرار قبل انتهاء تلك المدة".

وتابع الاتحاد العراقي قائلا: "وفقا لما قرره اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فإن الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر تعليق أنشطته ومشاركاته كافة في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا، نتيجة لسياسة هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البعد عن المهنية ومبادئ العملِ الرياضي التي كنا نمني النفس أن ينتهجها اتحاد غرب آسيا"، بحسب البيان.