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لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة: عملية معبر الكرامة رسالة عزة وكرامة

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

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