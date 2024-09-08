الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الداخلية الأردنية: النتائج الأولية للتحقيق في حادثة جسر الملك حسين (عملية معبر الكرامة) تشير إلى أن الحادث عمل فردي

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :