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الداخلية الأردنية: التحقيقات الأولية تشير إلى أن مطلق النار الذي قتل ثلاثة إسرائيليين أردني

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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