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وسائل إعلام عبرية: سيتم فتح المعابر الحدودية مع الأردن بدءا من يوم غد

الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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